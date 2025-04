Lapresse.it - Sanchez annuncia: “Quest’anno la Spagna raggiungerà il 2% del Pil in sicurezza e difesa”

Leggi su Lapresse.it

Il premier spagnolo Pedrohato che “lail 2% del Pil in“.“Investimento importante”Si tratta di “un investimento importante” e di “uno sforzo rilevante“, con “10,47 miliardi di euro addizionali rispetto a quelli già destinati attualmente alla politica di”, ha affermato il leader socialista, in una dichiarazione ai media in cui sta illustrando il nuovo ‘Piano industriale e tecnologico per lae ladellae dell’Europa’. “E’ uno sforzo importante ma è proporzionato agli impegni presi” dal precedente governo del Partito popolare, “e proporzionato alle sfide che stanno affrontando lae l’Europa” in questo contesto geopolitico e tecnologico “mutevole”, ha sostenuto.Nuestro objetivo es modernizar las capacidades de seguridad y disuasión de España y Europa con una perspectiva integral de 360º.