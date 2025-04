Quotidiano.net - “Rossi Boomer”, a Cartoons on the Bay la nuova creazione di Bruno Bozzetto

Roma, 22 aprile 2025 – La grande creatività di(il nostro più grande autore di animazione, artista apprezzato in tutto il mondo) sforna un nuovo cortometraggio: si tratta di “” che sarà presentato in anteprima mondiale al festival “on the Bay”, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, dal 29 maggio al 1° giugno a Pescara. Sabato 31 maggio il celebre autore incontrerà il pubblico nel corso di un evento a lui dedicato.Un evento atteso, così come anche il ritorno sullo schermo del “Signor” a 65 anni dalla sua prima apparizione in “Un Oscar per il Signor”, personaggio molto popolare all’interno di una carriera straordinaria., 87 anni, può vantare una carriera brillante con tre lungometraggi di grande successo (“West and Soda”; “Vip. Mio fratello Superuomo” e “Allegro non troppo”) oltre a una nomination all’Oscar con “Cavallette” e tante altre opere di grande qualità.