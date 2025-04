Rivolta nel carcere minorile in 7 finiscono nei guai Coinvolto anche un giovane casertano

C'è anche un ragazzo originario di Caserta tra i sette minori arrestati in relazione alla violenta Rivolta scoppiata lo scorso 9 marzo all'interno dell'Istituto Penale per i Minorenni "Nicola Fornelli" di Bari. Il provvedimento, firmato dalla Procura minorile del capoluogo pugliese, ha disposto.

