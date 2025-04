Ritrovi e liti fra giovani Tutto registrato dalle telecamere ma la gente ha paura

Scoppia una lite tra due ragazzi in Parco Ponci, tanti coetanei si avvicinano: qualcuno chiama le forze dell'ordine. Un copione che si ripete in centro a Mestre quello di domenica, a Pasqua, durante il ritrovo serale degli adolescenti in centro.Urla da stadio, atteggiamenti da vandali e.

Ritrovi e liti fra giovani. Tutto registrato dalle telecamere, ma la gente ha paura - Nessuna violenza fra decine di studenti che si trovano di sera. La testimonianza di un papà. Urla e qualche bicchiere di troppo, Pesce: «Alla sorveglianza video non sfugge nulla». Mestre dopo gli ulti ... (veneziatoday.it)

