Rinvio Inter Roma il Viminale annuncia la data ma senza orario Biglietti non in vendita per la gara del 27 aprile… Il comunicato ufficiale

Rinvio Inter Roma, il Viminale spoilera la data, ma senza orario: «Biglietti non in vendita per la gara del 27 aprile.» Il comunicato ufficiale del Ministero dell'Interno

Con una comunicazione che suona quasi come un annuncio ufficiale, il Ministero dell'Interno ha di fatto confermato lo slittamento della partita tra Inter e Roma a domenica 27 aprile. Nel comunicato diffuso dal Viminale, in cui si specifica il divieto di vendita dei Biglietti ai residenti nella provincia di Roma su indicazione del prefetto di Milano, viene indicata proprio quella data come nuova collocazione del match. Ecco il comunicato ufficiale:

«Divieto di vendita dei Biglietti per l'incontro di calcio di serie A Inter-Roma, in programma allo stadio Meazza di Milano domenica 27 aprile, ai residenti nella provincia della Capitale.

