Rinvii Serie A il patron non ci sta il comunicato è un duro attacco

comunicato durissimo: la protesta fa in poco tempo il giro del web.Nelle ultime ore il calendario di Serie A è stato scombussolato più volte. La scomparsa di Papa Francesco ha portato al rinvio di tutti i match in programma ieri e, dopo l'ulteriore decisione del Governo, anche delle gare di sabato.Molte problematiche anche per il big match tra Inter e Roma, importantissimo ai fini della lotta scudetto. Dopo aver valutato varie ipotesi, la Lega di Serie A ha deciso di posticipare la sfida tra i due club a domenica alle ore 15. Tutti questi cambi di programma inaspettati non sono andati giù a molti tifosi ma, soprattutto, anche a un patron di Serie A.duro sfogo di Lotito: "Atteggiamento poco professionale"Attraverso un comunicato il patron della Lazio Lotito ha duramente criticato la Lega per la riprogrammazione delle gare posticipate a causa della morte di Papa Francesco.

