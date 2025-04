Rinnovo del Cda della Bcc Serino Paestum Pasquale Sabia sfida Rosario Pingaro per la presidenza

Serino Paestum, il quattro maggio prossimo, circa 3800 azionisti saranno chiamati a votare per il Rinnovo del Cda. A correre per la presidenza del Cda ci sarà Pasquale Sabia, noto e affermato imprenditore e candidato alternativo alla lista, che vede in campo l'attuale presidente del consiglio.

