Renato Veiga Juve il futuro può essere sia lontano da Torino che dal Chelsea Una nuova squadra piomba sul difensore tutti gli aggiornamenti

Renato Veiga Juve, il futuro può essere sia lontano da Torino che dal Chelsea: novità sul giocatore in prestitoIl futuro del difensore in prestito dal Chelsea alla Juve, Renato Veiga potrebbe essere in nessuna di queste due squadre. Secondo quanto riportato da Football Insider, il Tottenham avrebbe mostrato interesse per il calciatore portoghese muovendosi in anticipo per riportare in Inghilterra il difensore.Sarebbe stato individuato come sostituto di Romero che potrebbe lasciare il Tottenham dopo quattro stagioni. Difficilmente, secondo il portale inglese, verrà acquistato dai bianconeri.

