Rapina a mano armata nel centro commerciale costringe la commessa a consegnare incasso

Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un soggetto residente in Orta di Atella e domiciliato in Frattamaggiore, gravemente indiziato di rapina a mano armata. Il provvedimento trae origine da un'attività investigativa avviata lo scorso mese, a seguito della denuncia di una rapina.

