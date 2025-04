Bubinoblog - RAI1 FERMA IL LUTTO: TORNA AFFARI TUOI E NON SOLO. ECCO IL PALINSESTO NEI DETTAGLI

ha terminato ilper Papa Francesco con la relativa sospensione dei programmi leggeri. Da mercoledì 23 aprilequasi tutto ilregolare, a partire da.Il game show con Stefano De Martino tornerà a far sorridere il pubblico, mai così desideroso di evadere per un’oretta al giorno dopo la morte improvvisa dell’amatissimo Pontefice argentino.no anche Antonella Clerici con È sempre Mezzogiorno, Caterina Balivo con La Volta Buona, la soap Il Paradiso delle Signore e naturalmente Marco Liorni con il quiz L’Eredità.La mattina del 23 aprile sarà caratterizzata da uno speciale del Tg1 con la diretta della traslazione del feretro di Francesco nella basilica di San Pietro dove rimarrà fino a venerdì sera.Così riferisce Adnkronos. Bene la ripresa della programmazione, non per gli ascolti.