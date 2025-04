Quasi 2mila alberi in sei ettari nasce nel Padovano il Polmone Verde Kioene

Kioene, il primo produttore italiano di gastronomia vegetale con sede a Villanova di Camposampiero, in linea con la propria filosofia di business ha concretizzato il proprio impegno per la salvaguardia dell'ambiente e la rivalutazione del territorio in cui.

