Quando si riunisce come funziona e quanto dura il Conclave il rito che nominerà il nuovo Papa

Con la morte diFrancesco, la chiesa si prepara ora a seguire un protocollo liturgico consolidato e serratissimo che culminerà con l’elezione delPontefice e l’annuncio solenne dalla loggia centrale di San Pietro: «Habemusm». Non c’è spazio per l’improvvisazione. Il momento cruciale di questo percorso è il, unche affonda le sue radici in secoli di tradizione, che ha subito alcune modifiche negli anni per adattare il processo ai tempi moderni. Ma quali sono i prossimi step? E soprattutto: chi sono i “bili” pronti a raccogliere l’eredità spirituale più alta del mondo cattolico?La constatazione della morteIl primo step consiste nel constatare la morte del pontefice, conferma arrivata ieri, 21 aprile. In questa fase entra in gioco una figura che sarà fondamentale in tutta “la sede vacante”, ovvero fino alla nomina del: il camerlengo.