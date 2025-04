Quando si giocano le partite rinviate per i funerali di Papa Francesco Decisa la data di Inter Roma nuovo calendario

funerali di Papa Francesco. Le tre partite di Serie A originariamente in programma sono state rinviate di un giorno, l’Inter ha deciso di rifiutare la deroga che la Lega Calcio sembrava voler concedere: si era a lungo vociferato dell’ipotesi di giocare sabato alle ore 20.45, ma i Campioni d’Italia hanno declinato in rispetto alla scomparsa del Pontefice.Inter-Roma si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15.00, i neroazzurri avranno poco tempo per recuperare in vista della semifinale d’andata della Champions League, che li vedrà impegnati mercoledì 30 aprile sul campo del Barcellona. Gli uomini di Simone Inzaghi sono in lotta per lo scudetto con il Napoli: le due squadre sono a pari punti in testa alla classifica, i campani giocheranno domenica alle ore 20. Oasport.it - Quando si giocano le partite rinviate per i funerali di Papa Francesco? Decisa la data di Inter-Roma: nuovo calendario Leggi su Oasport.it Lo sport in Italia si fermerà nella giornata di sabato 26 aprile, giorno in cui verranno celebrati idi. Le tredi Serie A originariamente in programma sono statedi un giorno, l’ha deciso di rifiutare la deroga che la Lega Calcio sembrava voler concedere: si era a lungo vociferato dell’ipotesi di giocare sabato alle ore 20.45, ma i Campioni d’Italia hanno declinato in rispetto alla scomparsa del Pontefice.si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15.00, i neroazzurri avranno poco tempo per recuperare in vista della semifinale d’andella Champions League, che li vedrà impegnati mercoledì 30 aprile sul campo del Barcellona. Gli uomini di Simone Inzaghi sono in lotta per lo scudetto con il Napoli: le due squadre sono a pari punti in testa alla classifica, i campani giocheranno domenica alle ore 20.

Potrebbe interessarti anche:

Le ultime notizie da altri siti: Partite di Serie A rinviate per i funerali di Papa Francesco: quali incontri non si giocheranno; Rinvio partite Serie A per i funerali del Papa, aggiornamenti in diretta: Inter-Roma domenica alle 15, è ufficiale; Quando si gioca Inter-Roma? Data e orario del recupero dopo il rinvio per i funerali di Papa Francesco; Lazio-Parma si gioca? Verso rinvio per funerali di Papa Francesco: la data per il recupero; Rinviate Inter-Roma, Lazio-Parma, e Como-Genoa per i funerali del Papa: nerazzurri in campo domenica.

Partite di Serie A rinviate per i funerali di Papa Francesco: quali incontri non si giocheranno - Nella giornata di sabato 26 aprile si terranno i funerali di Papa Francesco, e in quel giorno non verranno giocate le partite del campionato di Serie A ... (fanpage.it)

Le tre partite di Serie A di sabato 26 aprile sono state posticipate per il funerale del papa - Sabato 26 aprile ci sarà il funerale di papa Francesco e per questo motivo saranno rimandate le tre partite della Serie A maschile di calcio in programma quel giorno. Una delle tre, Lazio-Parma, sarà ... (ilpost.it)

Quando si giocano Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma? Partite spostate da sabato a domenica causa funerali di Papa Francesco - CALCIO - La Lega ha infatti deciso di venire incontro alle esigenze dei nerazzurri, impegnati mercoledì 30 nell'andata delle semifinali di Champions League, man ... (eurosport.it)