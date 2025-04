Quando la Regina Elisabetta infranse il dress code per incontrare Papa Francesco

Era il 2014, e la Regina Elisabetta aveva in programma un incontro con Papa Francesco, nominato da solo un anno. Tradizione vuole che le regine indossino abiti neri con maniche lunghe e capo coperto. In quell'occasione, tuttavia la sovrana si concesse più elasticità rispetto a questo dress code così formale. Infatti, solo alle sovrane cattoliche (e a quelle monegasche) è concesso di indossare il bianco, secondo il cosiddetto privilegio del bianco. La Regina Elisabetta ha infranto il dress code per Papa Francesco. La sovrana non aveva infatti il privilegio del bianco, in quanto anglicana. Per l'occasione non aveva avuto tempo per un cambio d'abito, per questo aveva deciso di indossare uno dei suoi celebri e tanto amati tailleur. Nello specifico il colore era pastello, di un bellissimo color lilla.

