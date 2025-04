Prosecco Doc Imoco Conegliano campione d Italia per ottava volta settima consecutiva Milano travolta in gara 3 per 3 0

ottava meraviglia Prosecco Doc Imoco: il settimo scudetto consecutivo è servito. Al Palaverde esplode la festa gialloblù nella serata in cui Moki De Gennaro,. Ilgazzettino.it - Prosecco Doc Imoco Conegliano campione d'Italia per l'ottava volta, settima consecutiva. Milano travolta in gara-3 per 3-0 Leggi su Ilgazzettino.it VILLORBA (TREVISO) -meravigliaDoc: il settimo scudetto consecutivo è servito. Al Palaverde esplode la festa gialloblù nella serata in cui Moki De Gennaro,.

