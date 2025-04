Probabili formazioni Parma Juve la decisione su Yildiz e gli ultimi ballottaggi ecco le possibili scelte di Tudor per il recupero

Probabili formazioni Parma Juve: ecco le scelte di Tudor per il recupero del Tardini. La decisione su Yildiz, Koopmeiners non recuperaÈ di nuovo vigilia per il recupero tra Parma e Juve, in programma mercoledì 23 aprile alle ore 18:30. Igor Tudor dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Koopmeiners non ce la fa, mentre Yildiz dovrebbe partire dalla panchina. La novità, salvo sorprese, sarà Kolo Muani titolare sulla trequarti al fianco di Nico Gonzalez.JuveNTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic. All. Tudor .com Juventusnews24.com - Probabili formazioni Parma Juve, la decisione su Yildiz e gli ultimi ballottaggi: ecco le possibili scelte di Tudor per il recupero Leggi su Juventusnews24.com lediper ildel Tardini. Lasu, Koopmeiners non recuperaÈ di nuovo vigilia per iltra, in programma mercoledì 23 aprile alle ore 18:30. Igordovrebbe confermare il 3-4-2-1: Koopmeiners non ce la fa, mentredovrebbe partire dalla panchina. La novità, salvo sorprese, sarà Kolo Muani titolare sulla trequarti al fianco di Nico Gonzalez.NTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic. All..com

