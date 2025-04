Agi.it - Portacomaro d'Asti ricorda "Giorgio", "qui era uno di noi"

AGI - La cascina da cui parti' il nonno Giovanni alla volta dell'Argentina, la chiesa dove furono battezzati i suoi avi, la casa della cugina Carla. Tutto ad', piccolo centro adagiato sulle colline del Monferrato, parla di Papa Francesco, o meglio di, come tutti lo chiamano in paese. C'è anche la 'Vigna del Papà, impiantata nel 2013 da amici del cardinale Jorge Bergoglio in omaggio alle sue origini artigiane: viene gestita da volontari e produce Grignolino d'chiamato "Laudato", in riferimento all'enciclica papale sull'ecologia. E sulla piazza principale, al circolo Ancr (Associazione nazionale combattenti e reduci) il nonno Giovanni era di casa. "Veniva qui a giocare a carte" spiegano i gestori. Sul muro, una pergamena con la dedica del Papa ai frequentatori del circolo.