Quotidiano.net - Polemica sul 25 aprile, il governo chiede celebrazioni sobrie. La sinistra: non è un happy hour

Roma, 232025 – “Non ci sono motivi per preoccuparsi” per il 25. Parola del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Che si prodiga così per disinnescare lapolitica ingenerata dalla raccomandazione “tà” rivolta dal ministro per la protezione civile Nello Musumeci in relazione alla festa per l’80° anniversario della Liberazione, che ricorre durante i cinque giorni di lutto nazionale indetti dafino al funerale di papa Francesco sabato 27. In ottemperanza al lutto, Giorgia Meloni ha rimandato al 7 maggio il “premier time” in programma per oggi al Senato e presenzierà alla commemorazione parlamentare del pontefice. Rimandata anche la programmata visita in Uzbekistan, la premier venerdì parteciperà come previsto alla deposizione della corona di fiori all’Altare della Patria insieme al Capo dello Stato Sergio Mattarella.