Poggio a Caiano si trasforma nella capitale degli scacchi

, 22 aprile 2025 – Un pomeriggio all’insegna del fascino millenario, aperto a tutti, appassionati e curiosi, grandi e piccoli: sabato 10 maggio, dalle ore 16 alle 19, le Scuderie Medicee diospiteranno la Giornata, un evento promosso dai Lions ClubCarmignano Medicei, Montecatini Terme e Leo Montemurlo, in collaborazione con il Comune di.Protagonisti assoluti saranno i Maestri dell’A.D. Circolo Pratese, che accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta del "nobil giuoco", con dimostrazioni, lezioni per i principianti e partite aperte a tutti. Per i più piccoli sarà disponibile una suggestivaera gigante da giardino, mentre numeroseere saranno pronte per il gioco libero.