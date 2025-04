Playoff Scudetto la Sir costretta alla bella Lorenzetti Non è il giudizio universale

Perugiatoday.it - Playoff Scudetto, la Sir costretta alla bella. Lorenzetti: "Non è il giudizio universale" Leggi su Perugiatoday.it Non si può dire che la tavola fosse apparecchiata dopo le prime due convincenti vittorie, ma le speranze di chiudere questa semifinale anticipatamente, come accaduto nel turno precedente, erano abbastanza fondate.La Lube Civitanova è stata brava a crederci e a ritrovare le risorse riuscendo a.

Playoff Scudetto, la Sir cerca di guardare avanti. Lorenzetti: "Dobbiamo avere mentalità nella crescita" - Block Devils subito al lavoro dopo la maratona di ieri sera: altro match lunghissimo, quasi tre ore di gioco, come nella semifinale precedente. La Lube al tie-break ha negato a Perugia la possibilità ... (today.it)

Sir Susa Vim Perugia sconfitta in semifinale play-off scudetto da Cucine Lube Civitanova - La Sir Susa Vim Perugia perde contro Cucine Lube Civitanova in una combattuta semifinale dei play-off scudetto. (msn.com)

Playoff Scudetto, questa volta il tie break sorride alla Lube: per la Sir finale rimandata - A volte, quando si è spalle al muro, capita che si tirino fuori delle risorse ai più inaspettate. A riuscirci è la Lube Civitanova, che è riuscita nell'impresa di zittire i cinquemila del PalaBarton ... (today.it)