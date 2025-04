Pierpaolo Marino Napoli avanti senza badare al bel gioco A gennaio mercato sbagliato

Pierpaolo Marino: "Napoli, avanti senza badare al bel gioco. A gennaio mercato sbagliato"

A Radio Napoli Centrale, nel corso del programma Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo, è intervenuto il dirigente sportivo Pierpaolo Marino, che ha espresso un'analisi lucida e critica sulla situazione del Napoli nella volata scudetto, soffermandosi su mercato, infortuni, gestione societaria e sul ruolo di Antonio Conte.

Sulle dichiarazioni in conferenza: "Tempi sbagliati, Conte doveva attendere"

«Quando si va in conferenza stampa – ha affermato Marino – bisognerebbe concordare quantomeno i tempi, forse anche i temi. Certe cose, dette con largo anticipo, non aggiungono nulla alla corsa scudetto, anzi, rischiano di togliere.

