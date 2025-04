Piazza San Pietro assalto ai camioncini per rubare i fiori rimossi dopo annuncio della morte di Papa Francesco VIDEO

VIDEO è andato virale su tutti i social dopo l'annuncio della morte di Papa Francesco, le persone presenti in Piazza San Pietro si sono gettate all'assalto dei camioncini che stavano rimuovendo i fiori, in segno di lutto per la morte del Pontefice. Le centinaia di vasi di fiori sono state Ilgiornaleditalia.it - Piazza San Pietro, l'assalto ai camioncini per rubare i fiori rimossi dopo l'annuncio della morte di Papa Francesco - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Ilè andato virale su tutti i sociall'di, le persone presenti inSansi sono gettate all'deiche stavano rimuovendo i, in segno di lutto per ladel Pontefice. Le centinaia di vasi disono state

