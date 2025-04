Piano Estense torna il festival che trasforma Ferrara in capitale del pianoforte

Piano Estense ritorna con un ricco programma per portare la magia del Pianoforte nei luoghi più suggestivi del centro storico di Ferrara. ?Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, la città si animerà con concerti, incontri e performance, in un viaggio musicale. Ferraratoday.it - Piano Estense, torna il festival che trasforma Ferrara in capitale del pianoforte Leggi su Ferraratoday.it Dopo il successo della prima edizione,ricon un ricco programma per portare la magia delforte nei luoghi più suggestivi del centro storico di. ?Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, la città si animerà con concerti, incontri e performance, in un viaggio musicale.

«Il nostro obiettivo è quello di offrire un festival accessibile e coinvolgente – spiega Ilaria Borraccetti, direttore artistico dell'evento-, Piano Estense rappresenta una sorta di maratona ...

