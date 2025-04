Piani di guerra su Signal media La Casa Bianca vuole sostituire Hegseth Lui rilancia Al Pentagono ci sono le talpe

Non accenna a placarsi la polemica sul nuovo caso che vede protagonista Pete Hegseth. Il segretario alla Difesa, hanno riferito New York Times e Cnn, ha condiviso i dettagli di un attacco in marzo contro gli Houthi in una chat su Signal che includeva sua moglie, suo fratello e il suo avvocato personale. Si tratta di una seconda chat, dopo quella in cui aveva postato e commentato i Piani di guerra contro i ribelli yemeniti con i vertici del team di sicurezza, presente anche il direttore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg, inserito per errore. La posizione del capo del Pentagono ora vacilla sempre di più, con i dem che rilanciano la richiesta di dimissioni e Donald Trump che per ora lo difende: "Solo fake news, sta facendo un gran lavoro, chiedete agli Houthi". Oggi l'emittente National Public Radio (Npr) riferisce, citando un funzionario, che la Casa Bianca ha avviato la ricerca di un nuovo segretario alla Difesa.

