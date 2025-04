Perché la diretta di The Couple su Mediaset Extra è interrotta il motivo non riguarda gli ascolti tv

diretta di The Couple su Mediaset Extra (canale 55) è interrotta da quasi 24 ore. Fanpage.it apprende che il motivo non riguarda gli ascolti tv, ma è semplicemente un allineamento al clima che l'azienda si è proposta di restituire al pubblico dopo la morte di Papa Francesco. Leggi su Fanpage.it In molti si chiedono come mai ladi Thesu(canale 55) èda quasi 24 ore. Fanpage.it apprende che ilnonglitv, ma è semplicemente un allineamento al clima che l'azienda si è proposta di restituire al pubblico dopo la morte di Papa Francesco.

