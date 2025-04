Perché i papà non prendono il congedo di paternità

congedo di paternità è una misura che ogni Paese mette a disposizione per la nascita di un figlio, e, in alcune circostanze, anche in caso di lutto perinatale.È pensato, ovviamente, non solo per creare un rapporto tra il padre e il neonato, ma anche per ridurre il carico materno, altrimenti esclusivo, in un momento particolarmente delicato come il post-partum e i primi mesi di vita del bambino, ed è, sulla carta, l’affermazione da parte della società di voler trattare in maniera paritaria entrambi i genitori.Eppure, nonostante tutti questi validi presupposti nel nostro Paese solo il 35% dei padri italiani sceglie di usufruire del congedo di paternità, per una serie di ragioni che hanno valenze culturali, ovvero partono dal concetto che la cura dei figli sia ancora vista come prerogativa esclusiva maschile, ma anche economiche, che hanno a che fare con la paura di avere ripercussioni su reddito o carriera. Gravidanzaonline.it - Perché i papà non prendono il congedo di paternità? Leggi su Gravidanzaonline.it Ildiè una misura che ogni Paese mette a disposizione per la nascita di un figlio, e, in alcune circostanze, anche in caso di lutto perinatale.È pensato, ovviamente, non solo per creare un rapporto tra il padre e il neonato, ma anche per ridurre il carico materno, altrimenti esclusivo, in un momento particolarmente delicato come il post-partum e i primi mesi di vita del bambino, ed è, sulla carta, l’affermazione da parte della società di voler trattare in maniera paritaria entrambi i genitori.Eppure, nonostante tutti questi validi presupposti nel nostro Paese solo il 35% dei padri italiani sceglie di usufruire deldi, per una serie di ragioni che hanno valenze culturali, ovvero partono dal concetto che la cura dei figli sia ancora vista come prerogativa esclusiva maschile, ma anche economiche, che hanno a che fare con la paura di avere ripercussioni su reddito o carriera.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Perché i papà non prendono il congedo di paternità?; Congedo di paternità: vantaggioso per tutti, ma perché gli uomini non lo prendono?; I papà devono andare al lavoro (anche se hanno il congedo parentale); Forzalavoro | La classe dei padri italiani non va in congedo; Neonatologia: se il papà è in congedo parentale, allattamento al seno più probabile e duraturo.