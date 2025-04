Per quale motivo il cane si scrolla anche se non è bagnato

Leggi su Fanpage.it

rsi è un’azione istintiva: come l'acqua che scivola di dosso a Fido riesce a dargli sollievo e riportarlo in una condizione di omeostasi così con quel gesto il nostroallontana da sé emozioni negative. Osservando meglio i nostri amici ci si accorge che quel movimento è pura comunicazione: è il loro modo per ritornare ad uno stato di equilibrio e può avvenire in diverse situazioni come quando lo riprendiamo per qualcosa che a noi non sta bene, nell'incontro con un conspecifico con cui non c'è una buona intesa e molti altri casi.