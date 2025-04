Penas il direttore del Museo del Barcellona non ha paura Abbiamo lo spazio pronto per un altro Triplete

Penas, il direttore del Museo del Barcellona non è per niente scaramantico e annuncia di avere già lo spazio pronto per il Triplete del club: le sue paroleJordi Penas, il direttore del Museo del Barcellona, ha evocato l’entusiasmo dei tifosi in un’intervista rilasciata al quotidiano Sport. Durante l’inaugurazione della mostra intitolata ‘Los Tesoros Azulgranas’, che commemora il 125° anniversario del club catalano, Penas ha annunciato che il Museo ospiterà una serie di preziosi reperti storici, tra cui molti in mostra per la prima volta. Nel suo discorso, Penas ha sottolineato che gli spazi espositivi sono pronti ad accogliere ulteriori trofei, suggerendo che il futuro del club potrebbe portare a nuovi successi e riconoscimenti. Questa mostra non solo celebra il passato glorioso del Barcellona, prossimo avversario dell’Inter in Champions, ma guarda anche avanti con ottimismo verso le nuove conquiste. Internews24.com - Penas, il direttore del Museo del Barcellona non ha paura: «Abbiamo lo spazio pronto per un altro Triplete» Leggi su Internews24.com , ildeldelnon è per niente scaramantico e annuncia di avere già loper il Triplete del club: le sue paroleJordi, ildeldel, ha evocato l’entusiasmo dei tifosi in un’intervista rilasciata al quotidiano Sport. Durante l’inaugurazione della mostra intitolata ‘Los Tesoros Azulgranas’, che commemora il 125° anniversario del club catalano,ha annunciato che ilospiterà una serie di preziosi reperti storici, tra cui molti in mostra per la prima volta. Nel suo discorso,ha sottolineato che gli spazi espositivi sono pronti ad accogliere ulteriori trofei, suggerendo che il futuro del club potrebbe portare a nuovi successi e riconoscimenti. Questa mostra non solo celebra il passato glorioso del, prossimo avversario dell’Inter in Champions, ma guarda anche avanti con ottimismo verso le nuove conquiste.

Potrebbe interessarti anche:

Le ultime notizie da altri siti: Penas, direttore Museo del Barcellona: Abbiamo lo spazio pronto per un altro Triplete; 10 cose da fare a Barcellona per chi non ci è mai stato e per chi vuole tornarci; Cosa c’è da sapere su Park Güell prima di andarci; La maglia della Pro Patria al Museo del Barcellona; Il Museo del basket diventa realtà: ecco il progetto.

Penas, direttore Museo del Barcellona: "Abbiamo lo spazio pronto per un altro Triplete" - Jordi Penas, direttore del Museo del Barcellona, stuzzica la fantasia del club catalano in un'intervista al quotidiano Sport. Inaugurando la mostra 'Los Tesoros Azulgranas' dedicata al 125esimo annive ... (msn.com)

Barcellona Pozzo di Gotto, l’istituzione del Museo delle Varette del Venerdì Santo - Quest’anno ci sono state delle novità per quanto riguarda il tanto agognato Museo ... di Barcellona, e in senso inverso quelle di Pozzo di Gotto. L’incontro sulla copertura del Torrente Longano risale ... (24live.it)

Barcellona, al museo archeologico approda Manneddu uno dei giganti di Mont’e Prama - Manneddu, uno dei Giganti di Mont’e Prama, approda in catalogna, nel Museo Archeologico della di Barcellona, in cui rimarrà per 6 mesi, fino al 2 novembre. La giornata inaugurale si è aperta con i sal ... (mediterranews.org)