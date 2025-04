Zonawrestling.net - Pat McAfee dopo l’attacco di Gunther: “Ho perso i sensi, ma non finisce qui”

Come ormai tutti sanno, ieri sera durante la puntata di RAW, Patè stato vittima di un violento attacco da parte di. Quest’ultimo è entrato nell’arena e ha aggredito Pat, strangolandolo in diretta,che era intervenuto per cercare di difendere il collega Michael Cole.lo spiacevole episodio,è stato portato in un centro medico vicino a Las Vegas, dove è stato sottoposto a controlli per scongiurare eventuali lesioni alle vertebre. Fortunatamente, non sono emersi danni. Durante la puntata del PatShow, il telecronista ha tenuto a precisare alcune cose, per poi rivolgere un messaggio a:“Hocoscienzaquello che è successo,” ha raccontato, che ha ringraziato il team medico per essersi preso cura di lui.