Passa il Giro Immagini e racconti di biciclette

Da sabato 19 aprile, sarà possibile visitare la mostra 'Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette' che resterà aperta fino al 30 settembre. Il Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) presenta la mostra "Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette", a cura di.

