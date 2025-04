Parma Juve Vlahovic e Kolo Muani per la prima volta titolari insieme Le novità alla vigilia della sfida svelata l’idea di Tudor

Parma Juve, Vlahovic e Kolo Muani per la prima volta titolari insieme? Gli aggiornamenti sull'attacco del matchCi sono importanti aggiornamenti su quello che sarà l'attacco della Juve nella sfida contro il Parma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kolo Muani e Vlahovic dovrebbero partire dal 1? con il francese alle spalle del serbo.Per la prima volta dall'arrivo in prestito, i due attaccanti partiranno titolari entrambi con la possibilità di giocare anche in un attacco a due o in una posizione più defilata.

