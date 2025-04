Parma Juve Tudor cambia a centrocampo Scelta la coppia di centrali sciolti tutti i dubbi

Parma Juve, Tudor cambia a centrocampo? tutti gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione La Juve torna in campo e lo fa contro il Parma per riconquistare il quarto posto. Tudor ha sciolto i dubbi di formazione a centrocampo dove sarà confermata la coppia composta da Thuram e Locatelli. I due sono ormai i titolari fissi mentre sulle fasce dovrebbero giocare cambiaso e McKennie. Ancora panchina per Douglas Luiz mentre non ce l’ha fatta a recuperare Koopmeiners che non era stato convocato. .com Juventusnews24.com - Parma Juve, Tudor cambia a centrocampo? Scelta la coppia di centrali: sciolti tutti i dubbi Leggi su Juventusnews24.com gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione Latorna in campo e lo fa contro ilper riconquistare il quarto posto.ha sciolto idi formazione adove sarà confermata lacomposta da Thuram e Locatelli. I due sono ormai i titolari fissi mentre sulle fasce dovrebbero giocareso e McKennie. Ancora panchina per Douglas Luiz mentre non ce l’ha fatta a recuperare Koopmeiners che non era stato convocato. .com

Potrebbe interessarti anche:

Altre testate riportano aggiornamenti: Parma Juve, Tudor cambia a centrocampo? La novità; Come cambia la Juventus dopo il rinvio: un big resta fuori; Parma-Juve, la probabile formazione di Tudor: cosa può cambiare con il rinvio; Parma-Juve, la probabile formazione di Tudor: cosa può cambiare con il rinvio; Sportmediaset - Juve, Yildiz verso il recupero per il Parma: solo un cambio per Tudor.

Parma Juve, Tudor cambia ancora l’attacco: la nuova idea del tecnico bianconero per il recupero del Tardini - Parma Juve, Tudor potrebbe cambiare ancora l’attacco: la nuova idea del tecnico bianconero per il recupero del Tardini. Tutti gli aggiornamenti Domani alle 18.30 la Juve scenderà sul terreno di gioco ... (juventusnews24.com)

McKennie stacanovista e jolly della Juve! Tudor conferma lo statunitense e gli cambia posizione: ecco in che ruolo giocherà - McKennie stacanovista e jolly della Juve: il texano sarà ancora schierato da Tudor, ecco in che ruolo Sciolti quasi tutti i dubbi di formazione per Igor Tudor in vista di Parma–Juve, match rinviato pe ... (juventusnews24.com)

Parma-Juventus: cambia tutto per i recuperi - Parma-Juve slitta a mercoledì: Tudor ha l’occasione di rimescolare le carte, recuperare energie e preparare al meglio la sfida al Tardini. Il rinvio di Parma-Juventus a mercoledì 23 aprile, causato da ... (msn.com)