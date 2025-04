Parma Juve Kolo Muani e Vlahovic insieme Cambiaso titolare e Yildiz… Le probabili formazioni del recupero – VIDEO di Chiara Aleati

Parma Juve, le probabili formazioni del recupero del Tardini: Vlahovic e Kolo Muani insieme e non solo – VIDEO

Nella puntata odierna di 'Più Chiara di così', la nostra Chiara Aleati affronta l'avvicinamento al recupero di Serie A tra Parma e Juve. Le possibili scelte di Tudor in vista della gara al Tardini contro il Parma: scelte obbligate in difesa, mentre Cambiaso torna titolare. Koopmeiners non dovrebbe essere convocato, mentre Kolo Muani sostituisce Yildiz. Il VIDEO sul canale Youtube di .com.

