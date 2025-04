Pardo sicuro Lotta Scudetto L’Inter ha oggettivamente un calendario molto più complicato

Pardo, il giornalista ha analizzato la Lotta Scudetto e commentato le parole di Conte prima di Monza-Napoli: le sue dichiarazioniIntervenuto ai microfoni di Radio 24 durante Tutti Convocati, Pierluigi Pardo ha esaminato la Lotta Scudetto e ha commentato le parole di Conte prima di Monza-Napoli.LE PAROLE DI Pardo – «La bravura di Conte è anche di essere uno spacca-coglioni, è una qualità, non un difetto. Non ti fa mai rilassare, tutto ciò che fa ha una funzione, che è costruttiva, l’obiettivo è vincere, se vince lui vince il Napoli e dunque gli interessi sono in linea. Alcune critiche lo hanno turbato, ha voluto gonfiare il petto, comunque vada il Napoli ha fatto un’impresa, è indiscutibile. Lo sfogo è arrivato prima della sconfitta delL’Inter a Bologna, fino a domenica pomeriggio era 60-40% per i nerazzurri o 55-45%, adesso è 50-50 o forse addirittura il Napoli è davanti per il calendario. Internews24.com - Pardo sicuro: «Lotta Scudetto? L’Inter ha oggettivamente un calendario molto più complicato» Leggi su Internews24.com , il giornalista ha analizzato lae commentato le parole di Conte prima di Monza-Napoli: le sue dichiarazioniIntervenuto ai microfoni di Radio 24 durante Tutti Convocati, Pierluigiha esaminato lae ha commentato le parole di Conte prima di Monza-Napoli.LE PAROLE DI– «La bravura di Conte è anche di essere uno spacca-coglioni, è una qualità, non un difetto. Non ti fa mai rilassare, tutto ciò che fa ha una funzione, che è costruttiva, l’obiettivo è vincere, se vince lui vince il Napoli e dunque gli interessi sono in linea. Alcune critiche lo hanno turbato, ha voluto gonfiare il petto, comunque vada il Napoli ha fatto un’impresa, è indiscutibile. Lo sfogo è arrivato prima della sconfitta dela Bologna, fino a domenica pomeriggio era 60-40% per i nerazzurri o 55-45%, adesso è 50-50 o forse addirittura il Napoli è davanti per il

Potrebbe interessarti anche:

Su altri siti se ne discute: Pardo: “Scudetto? Se il Napoli gioca ancora come ha fatto a Monza…”; Pardo: Lotta Scudetto, la favorita tra Inter e Napoli. Ma occhio ai colpi di scena; DAZN - Pardo: Lotta scudetto, calendario a favore del Napoli, vantaggio teorico; Pardo scoppia in lacrime in diretta, ma non è come sembra: ecco cosa è successo; Atalanta-Inter sarà trasmessa gratis su DAZN: tutto quello che c’è da sapere sulla super sfida scudetto.

Pardo: "Lotta Scudetto, la favorita tra Inter e Napoli. Ma occhio ai colpi di scena" - Mancano cinque giornate al termine del campionato di Serie A 2024-2025. Il giornalista Pierluigi Pardo, telecronista di Bologna-Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni DAZN sulla lotta ... (msn.com)

Pardo: “Scudetto? Se il Napoli gioca ancora come ha fatto a Monza…” - "L'Inter ha oggettivamente un calendario molto più complicato", commenta Pardo a Tutti Convocati in merito alla lotta scudetto ... (fcinter1908.it)

Pierluigi Pardo scuote la volata scudetto: “Il calendario sorride al Napoli, ma l’Inter fa qualcosa di mostruoso” - Pierluigi Pardo analizza il duello tra Inter e Napoli: dalla brillantezza nerazzurra alla continuità che manca agli azzurri. (news-sports.it)