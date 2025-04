Papa Francesco Toscana in Conclave con cardinali Betori e Lojudice

Sono 135 provenienti da tutto il mondo, al momento attuale, i cardinali under 80 con diritto di voto e che potranno entrare nel Conclave per scegliere il successore di Papa Francesco. In stragrande maggioranza nominati dallo stesso Bergoglio. In 19 provengono dall'Italia. Due dalla Toscana. Sono Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, e Giuseppe Betori, arcivescovo emerito di Firenze. Lojudice, al suo primo Conclave al Tg2: "Da quello che mi è stato detto da cardinali più grandi di me che hanno partecipato già almeno a un Conclave, è un momento di grande respiro, perché ognuno è chiamato a esprimersi. Mi affido alle mani di Dio perché so che il Papa che sceglieremo è quello che vuole lo Spirito Santo". Lojudice, nato nel 1964, nominato proprio da Papa Francesco Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza e unione in persona Episcopi delle Sedi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino e Montepulciano-Chiusi-Pienza.

