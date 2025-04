Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, sabato i funerali: ci saranno Zelensky e Trump, non Putin. Attese a Roma oltre 200mila persone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dal principe William d’Inghilterra alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dal presidente francese Emmanuel Macron a quello argentino Javier Milei. Reali, capi di Stato e di governo da tutto il mondo sono attesiper idi, un maxi-evento a cui, secondo le autorità, parteciperannoduecentomilae circa 170 delegazioni straniere. Ci, soprattutto, Donalde Volodymyr, protagonisti delle difficilissime trattative per la pace tra Kiev e Mosca.ha proposto che proprio il Vaticano sia teatro di un nuovo colloquio tra i due, dopo quello – dall’esito disastroso – del 28 febbraio alla Casa Bianca, finito con il presidente Usa ad aggredire in diretta tv l’omologo ucraino. Alle esequie del pontefice non ci sarà invece Vladimir: il capo del Cremlino “non ha intenzione di partecipare”, ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov.