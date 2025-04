Papa Francesco prefetto Roma Per esequie maxi schermi in zona San Pietro

Papa Francesco, arriveranno rinforzi delle forze di polizia anche da altre regioni, per scortare le autorità e delegazioni estere e per effettuare controlli accurati. Non verranno istituite zone rosse, ma il dispositivo di controllo sarà importante. Verranno installati diversi maxi schermi, lungo via della Conciliazione e piazza Pia”. Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza che si è concluso a Roma. Lapresse.it - Papa Francesco, prefetto Roma: “Per esequie maxi schermi in zona San Pietro” Leggi su Lapresse.it (LaPresse) – “In occasione dei funerali di, arriveranno rinforzi delle forze di polizia anche da altre regioni, per scortare le autorità e delegazioni estere e per effettuare controlli accurati. Non verranno istituite zone rosse, ma il dispositivo di controllo sarà importante. Verranno installati diversi, lungo via della Conciliazione e piazza Pia”. Così ildi, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza che si è concluso a

