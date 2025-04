Papa Francesco morto il Pontefice degli ultimi Forse sabato i funerali ci sarà Trump Fatale un ictus

Papa Combattente, quel cardinale argentino arrivato dalla fine del mondo che fino all'ultimo si. Ilmessaggero.it - Papa Francesco, morto il Pontefice degli ultimi. Forse sabato i funerali, ci sarà Trump. Fatale un ictus Leggi su Ilmessaggero.it Il vento di primavera ieri mattina soffiava delicato ma nel silenzio si è portato via ilCombattente, quel cardinale argentino arrivato dalla fine del mondo che fino all'ultimo si.

Le ultime notizie da altri siti: Morte di Papa Francesco, notizie in diretta | Ictus e attacco cardiaco le cause ufficiali della morte. L'ultima volontà: «Seppellitemi nella nuda terra». Per i funerali la data di sabato, conclave tra il 5 e il 10 maggio. Il feretro a Santa Marta; È morto papa Francesco, primo pontefice del Sud Globale; È morto Papa Francesco. Da mercoledì la salma a San Pietro, funerali forse sabato; Addio papa Francesco, il mondo è in lutto; Papa Francesco è morto, addio al Pontefice della revolucion: aveva 88 anni, il mondo in lutto.

Papa Francesco, funerali entro domenica. Conclave dopo 5 maggio. Oggi governo proclama lutto - Le esequie tra venerdì 25 aprile e domenica 27. Il testamento del Pontefice: sepoltura a Santa Maria Maggiore nella terra ... (msn.com)

Addio a Papa Francesco, il pontefice è morto a 88 anni - Il cardinal Farrell: “alle ore 7.35 di questa mattina è tornato alla casa del Padre”. Il cordoglio del mondo politico in Italia e all’estero, rinviate le ... (ilsecoloxix.it)

Morto Papa Francesco, le prime pagine del giornali del mondo salutano il Pontefice - La notizia della morte di Papa Francesco campeggia sulle homepage della stampa internazionale, 21 aprile 2025. Il Pontefice ci ha lasciato ... (msn.com)