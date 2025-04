Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, "meglio morire di fronte a lui": il retroscena-choc di Al Bano

''Cantare perè stato bellissimo. Ricordo che dopo la mia esibizione fece un gesto meraviglioso, alzò il pollice in alto come a dire 'ho gradito', per me fu molto emozionante''. Così AlCarrisi all'Adnkronos, ricorda con commozione il suo ultimo incontro con illo scorso 24 maggio, in occasione della Giornata mondiale della gioventù. Al, che non potrà partecipare ai funerali del Pontefice perché si trova all'estero, rivela: "Sto pensando di dedicare uno dei miei prossimi concerti Alper ricordare la sua umanità, la sua umiltà e la sua profonda compassione. Per me sarebbe un immenso onore''.Il cantante racconta di aver incontratoquattro volte: "Il mio primo incontro con Bergoglio fu in Vaticano. Era il 2016 e stavo facendo le prove per il concerto di Natale quando fui colpito da un infarto e mi portarono in ospedale e ovviamente non potei cantare.