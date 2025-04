Papa Francesco le ultime parole al suo infermiere Massimiliano Strappetti Grazie per avermi riportato in Piazza

Grazie per avermi riportato in Piazza». Tra le ultime parole di Papa Francesco, riferisce Vatican News, c'è il ringraziamento a chi in questo tempo di malattia, ma già. Ilgazzettino.it - Papa Francesco, le ultime parole al suo infermiere Massimiliano Strappetti: «Grazie per avermi riportato in Piazza» Leggi su Ilgazzettino.it perin». Tra ledi, riferisce Vatican News, c'è il ringraziamento a chi in questo tempo di malattia, ma già.

