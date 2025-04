Papa Francesco agenda sul immigrazione Appiattita su quella delle Ong

Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, l'agenda sull'immigrazione? Appiattita su quella delle Ong

Non siamo (e nemmeno amiamo) quel tipo di liberali che pretenderebbero di spiegare alla Chiesa ciò che essa debba dire o fare. In una società basataa libertà – che lo spirito di Tocqueville ci protegga e ci illumini tutti – è fondamentale assicurare tanto ai singoli credenti quanto alle confessioni religiose la possibilità di dispiegare pienamente e liberamente la propria predicazione e la propria azione pastorale. Meno che mai ci permetteremmo (celo vieterebbero il rispetto, il senso della misura e dell’opportunità) di alimentare discussioni scomposte in un giorno di lutto. Sono queste le ore della preghiera (per chi crede), del silenzio e della riflessione (per tutti indistintamente).Al tempo stesso, il rispetto esige sincerità e assenza di untuose ipocrisie. Perché in Italia è così raro che si dica dei morti quel che si diceva su quelle stesse persone quando erano vive? Come scrisse mirabilmente Leonardo Sciascia citando un’espressione di Luigi Pirandello, se i morti sono “pensionati della memoria”, occorrerebbe “pensionarli di verità, non di menzogna”.