Papa Francesco la causa della morte ‘Si era svegliato all’alba’

causato il coma e contemporaneamente ha compromesso più organi, compreso il cuore, portando all’arresto cardiocircolatorio. Papa Francesco si è è svegliato intorno alle 5:30 nella sua residenza di Santa Marta di lunedì 21 aprile come riferito da Cesara Buonamici durante l’edizione speciale del Tg5. Dai suoi collaboratori è stato trovato in discrete condizioni ma intorno alle 7:00 la situazione è improvvisamente peggiorata con il malore che ha portato al decesso. É questa la ricostruzione della sequenza di eventi che hanno portato alla morte di Papa Bergoglio, secondo il presidente della Società italiana di cardiologia Pasquale Perrone Filardi. L’ictus cerebrale causa scatenante del decessoL’ictus può essere di due tipi: ischemico o emorragico, vale a dire che può causare o un’ostruzione dei vasi sanguigni oppure la loro rottura, con la conseguente perdita di sangue all’interno del cervello. Notizieaudaci.it - Papa Francesco, la causa della morte: ‘Si era svegliato all’alba’ Leggi su Notizieaudaci.it L’ictus cerebrale del quale si parla nel certificato medico è stato l’evento scatenante che hato il coma e contemporaneamente ha compromesso più organi, compreso il cuore, portando all’arresto cardiocircolatorio.si è èintorno alle 5:30 nella sua residenza di Santa Marta di lunedì 21 aprile come riferito da Cesara Buonamici durante l’edizione speciale del Tg5. Dai suoi collaboratori è stato trovato in discrete condizioni ma intorno alle 7:00 la situazione è improvvisamente peggiorata con il malore che ha portato al decesso. É questa la ricostruzionesequenza di eventi che hanno portato alladiBergoglio, secondo il presidenteSocietà italiana di cardiologia Pasquale Perrone Filardi. L’ictus cerebralescatenante del decessoL’ictus può essere di due tipi: ischemico o emorragico, vale a dire che puòre o un’ostruzione dei vasi sanguigni oppure la loro rottura, con la conseguente perdita di sangue all’interno del cervello.

Su questo argomento da da altre fonti: Il testamento di Papa Francesco: Le mie spoglie riposino a Santa Maria Maggiore, nella nuda terra - Il Nicaragua ammette 'relazioni difficili' con Papa Francesco; È morto Papa Francesco. Da mercoledì la salma a San Pietro, funerali forse sabato; Papa Francesco, il decesso per ictus cerebrale e collasso cardiocircolatorio irreversibile; Addio papa Francesco, il mondo è in lutto; Papa Francesco morto per ictus, coma e collasso. Sigilli a Santa Marta. Il testamento: la sepoltura a Santa Maria Maggiore semplice, nella terra.

Morte Papa Francesco, le cause, i funerali e il successore: ecco cosa sappiamo - Papa Francesco è morto per un ictus cerebrale. "Questa mattina alle 7.35 il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”, ha detto il cardinale Kevin Farrell nella dichiarazione ... (msn.com)

Papa Francesco, le cause della morte di Jorge Mario Bergoglio - Papa Francesco, le cause della morte di Jorge Mario Bergoglio. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... (msn.com)

La morte di Papa Francesco: un evento che segna la storia - La notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta all’età di 88 anni, ha scosso profondamente il mondo intero. Dopo 38 giorni di convalescenza, il Pontefice è deceduto a causa di un ictus e di un ... (notizie.it)