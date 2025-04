Thesocialpost.it - Papa Francesco, il gesto unico dell’Inter: è la prima volta che è successo

ROMA – La sfida Inter-Roma, match di cartello della 34ª giornata di Serie A, si disputerà domenica alle 15 e non più sabato alle 18, come inizialmente previsto. La decisione, comunicata dalla Lega Serie A e riportata dall’ANSA, è legata alla concomitanza con i funerali di, in programma proprio sabato.Una scelta dettata anche dal rispetto. Malgrado fosse arrivata una deroga del Governo per permettere la disputa della partita in orario serale, l’Inter ha deciso di non scendere in campo nel giorno del funerale. Secondo fonti vicine alla società, la decisione è stata condivisa non solo dalla dirigenza, ma anche dalla squadra e dai giocatori, in segno di lutto e partecipazione.Si tratta di unaassoluta per il calcio italiano: una squadra impegnata in semifinale di una coppa europea – come l’Inter in questa stagione – giocherà di domenica, una scelta che va oltre le logiche del calendario per aderire a un sentimento collettivo.