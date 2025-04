Papa Francesco funerali entro domenica Conclave dopo 5 maggio Oggi governo proclama lutto

Papa Francesco, morto il 21 aprile a 88 anni, e si appresta ad avviare l'iter verso il Conclave che dovrà eleggere il nuovo Pontefice. Oggi il primo passo verrà compiuto dalla Congregazione dei cardinali, che indicherà la data dei funerali di Papa Francesco, deceduto alle 7.35 . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – La Chiesa si prepara a dire addio a, morto il 21 aprile a 88 anni, e si appresta ad avviare l'iter verso ilche dovrà eleggere il nuovo Pontefice.il primo passo verrà compiuto dalla Congregazione dei cardinali, che indicherà la data deidi, deceduto alle 7.35 .

Approfondimenti da altre fonti: Morte di Papa Francesco, notizie in diretta | Ictus e attacco cardiaco le cause ufficiali della morte. L'ultima volontà: «Seppellitemi nella nuda terra». Per i funerali la data di sabato, conclave tra il 5 e il 10 maggio. Il feretro a Santa Marta; Morte papa Francesco. I funerali, poi il conclave: cosa succede adesso; Morte Papa Francesco, quando saranno i funerali e l'imponente piano di sicurezza a Roma; Papa Francesco morto, quando e come saranno i funerali (tra venerdì e domenica): le nuove regole e la sepoltur; Morte Papa, come e quando si tengono i funerali di Francesco.

Papa Francesco, funerali entro domenica. Conclave dopo 5 maggio. Oggi governo proclama lutto - Le esequie tra venerdì 25 aprile e domenica 27. Il testamento del Pontefice: sepoltura a Santa Maria Maggiore nella terra ... (msn.com)

Da mercoledì la salma di Papa Francesco in San Pietro, i funerali previsti entro domenica - La traslazione della salma del Santo Padre nella Basilica Vaticana per l’omaggio di tutti i fedeli avverrà mercoledì mattina 23 aprile, secondo le modalità che verranno stabilite e comunicate martedì ... (ecodibergamo.it)

Papa Francesco, quando e come saranno i funerali. Il nuovo rituale voluto da Bergoglio: la bara in legno, la sepoltura a Santa Maria Maggiore - Papa Francesco ha voluto che il suo ultimo saluto alla terra fosse sobrio, semplice e coerente con il suo stile di vita e pontificato. Lo ha stabilito lui stesso con la riforma del rituale ... (msn.com)