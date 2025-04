Papa Francesco Frangi cda Rai Grazie a tutti i colleghi per la copertura della notizia

colleghi della Rai che, nella giornata di lunedì 21 aprile, hanno garantito una copertura tempestiva, approfondita e rispettosa della notizia della scomparsa di Papa Francesco". E' quanto dichiara il consigliere di amministrazione della Rai, Federica Frangi."Di fronte a un evento di portata storica e di profonda rilevanza emotiva, la Rai ha saputo rispondere con senso del dovere, equilibrio e professionalità", ha dichiarato Federica Frangi, "Grazie all'impegno di redazioni, tecnici, operatori, assistenti, programmisti, giornalisti e conduttori, il Servizio Pubblico ha onorato la sua missione, accompagnando gli italiani in un momento di grande commozione collettiva. Particolare riconoscimento va alle edizioni straordinarie e agli approfondimenti del Tg1, che hanno registrato ascolti importanti.

