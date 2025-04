Papa Francesco fino a venerdì in San Pietro le visite alla salma Oltre duecentomila persone attese sabato per le esequie

Papamobile e il saluto alla folla: "Grazie per avermi riportato in piazza". Meloni: "Lunedì l'ultimo incontro, mi ha detto 'ci rida su'" Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco, fino a venerdì in San Pietro le visite alla salma | Oltre duecentomila persone attese sabato per le esequie Leggi su Tgcom24.mediaset.it Proclamati cinque giorni di lutto nazionale. Ultime ore di serenità tra il giro inmobile e il salutofolla: "Grazie per avermi riportato in piazza". Meloni: "Lunedì l'ultimo incontro, mi ha detto 'ci rida su'"

