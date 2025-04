Papa Francesco 5 giorni di lutto nazionale fino ai funerali di sabato Per il 25 aprile cerimonie sobrie

giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, i cui funerali si svolgeranno sabato alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri dedicato all’organizzazione e alla gestione delle esequie del pontefice. Il cinque giorni partono da oggi e durano fino al 26 aprile. “Tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno”. Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, rispondendo alle domande sulle celebrazioni del 25 aprile. sabato sarà sospeso il campionato di calcio. Da domani, al termine del rito della Traslazione della bara del Pontefice defunto nella Basilica Vaticana, la Basilica resterà aperta ai fedeli che volessero visitare la salma del Papa fino a venerdì alle 19. Secoloditalia.it - Papa Francesco, 5 giorni di lutto nazionale fino ai funerali di sabato. Per il 25 aprile cerimonie “sobrie” Leggi su Secoloditalia.it Saranno cinque e non tre come in passato idiper la morte di, i cuisi svolgerannoalle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri dedicato all’organizzazione e alla gestione delle esequie del pontefice. Il cinquepartono da oggi e duranoal 26. “Tutte lesono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con latà che la circostanza impone a ciascuno”. Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, rispondendo alle domande sulle celebrazioni del 25sarà sospeso il campionato di calcio. Da domani, al termine del rito della Traslazione della bara del Pontefice defunto nella Basilica Vaticana, la Basilica resterà aperta ai fedeli che volessero visitare la salma dela venerdì alle 19.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: Papa Francesco, da oggi cinque giorni di lutto nazionale in Italia. Funerali sabato 26 alle 10 - Papa Francesco e l'assalto delle suore di clausura: quando fu accerchiato dalle monache di Napoli (Video); Papa Francesco, lutto nazionale: chi lo decide, come funziona, i precedenti; Funerali Papa Francesco, Cdm delibera 5 giorni di lutto nazionale; Italia in lutto per papa Francesco, cosa succede nei prossimi 5 giorni; Morte di Papa Francesco, notizie in diretta | Le foto della salma, funerali sabato alle 10. Conclave dal 5 o 10 maggio: i papabili. Lutto nazionale per 5 giorni. Mattarella a Santa Marta.

Proclamati 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco: cosa comporta la decisione del Cdm - Ci saranno cinque giorni di lutto nazionale in Italia per la morte di Papa Francesco. La decisione del governo Meloni è arrivata nel Consiglio dei ministri che si è svolto in mattinata. Il lutto nazio ... (fanpage.it)

Papa Francesco, proclamato il lutto nazionale per 5 giorni: stop alle partite, Liberazione «moderata» Cosa succede ora - Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo. (msn.com)

Papa Francesco, lutto nazionale dai 3 ai 5 giorni. Cosa significa e cosa comporta - Il governo sta valutando di proclamare fra i tre i cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. L'ultima volta fu nel 2005, quando vennero proclamati tre giorni di ... (ilmessaggero.it)