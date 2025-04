Papa Francesco 5 giorni di lutto Meloni cancella gli impegni al estero

Papa Francesco in programma a San Pietro sabato mattina, quando a Roma arriveranno diversi capi di Stato e di governo, oltre a migliaia di fedeli. Una sfida organizzativa, e non solo. Un evento di portata storica che fa slittare agende e rimodula le priorità della premier Giorgia Meloni. Che, nella riunione del Cdm, propone il lutto nazionale di cinque giorni e affida al capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano il compito di definire e attuare le misure su mobilità, accoglienza e assistenza della popolazione per le esequie e fino all'elezione del nuovo pontefice. Il Cdm approva un decreto legge ad hoc per esplicitare le funzioni del commissario Ciciliano, mentre la disposizione del lutto nazionale si accompagna a indicazioni precise: l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici per i cinque giorni e un minuto di raccoglimento alle 10 di sabato mattina negli uffici e nelle scuole pubbliche.

