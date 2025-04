Paolo Ruffini Che noia il cinema con i soliti noti

Paolo Ruffini se si trovasse, come ilprotagonista del suo romanzo Benito, presente! (Baldini+Castoldi) , nei panni di un insegnante catapultato in una classe del 1890 di Predappio, non proverebbe a cambiare radicalmente la storia ma darebbe una speranza in più anche al piccolo Mussolini. «Perché chissà che con la pedagogia o con qualche abbraccio in più il mondo non possa davvero cambiare? Io non ho scritto un romanzo politico. Al massimo pedagogico. E quello che ho scoperto con certezza è che proprio l'amore è quello che manca di più nella politica». Con annesse conseguenze. Sarà per questo che Paolo Ruffini, attore e regista di cinema e teatro, ma anche youtuber da 80 milioni di visualizzazioni con il suo format geniale Il Babysitter, fatto di interviste filosofiche ai bambini, racconta con semplicità e emozione la sua svolta artistica che abbraccia temi come l'infanzia, laterza età e le disabilità.

