Pallanuoto la pratese Cordovani sesta con il Setterosa nella World Cup

Prato, 22 aprile 2025 - La “nuova” Italia ha chiuso al sesto posto le “Super Final” diCup, andate di recente in archivio in Cina. E nelche il commissario tecnico Carlo Silipo sta cercando di ricostruire in vista delle prossimo appuntamento olimpico, si staglia sempre più la figura di Sara: la pallanotistaha fatto parte della spedizione azzurra a Chengdu, ritagliandosi quel ruolo da titolare fissa che nel precedente ciclo non era riuscita a conquistare (pur riuscendo ad esordire e a ben figurare quando chiamata in causa). La “Giovine Italia” è arrivata, ma se non avesse incontrato ai quarti di finale la Grecia poi vincitrice della kermesse le cose sarebbero forse andate ancora meglio. Con i “se” e con i “ma” non si fa in nessun caso la Storia e la sconfitta ai rigori“finalina” quinto-sesto posto contro l'Australia conferma comunque la competitività del gruppo.